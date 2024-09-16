В уральских горах созрела ягода, цветущая сотни лет

В горах Челябинской области начался сезон сбора брусники.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», по одной из легенд в венке богини плодородия Кибелы, когда-то жившей на горе Ида на Кипре, вместе с виноградной лозой была и брусника, цветущая и с уже поспевшими ягодами.

«Неизвестно, добиралась ли богиня до Зигальги, но брусника здесь точно есть. Урожай созрел и готов к сбору. И искать нужно, прежде всего, в хвойных лесах. За это бруснику еще называют «боровой ягодой», – отмечают сотрудники парка.

Брусника – близкая родственница клюквы, но созревает раньше этой северной ягоды. Она богата витаминами А, В, С, Е, калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором и полезными кислотами.

Интересно, что собирать ее год от года можно почти на одном и том же месте, ведь брусника – настоящий долгожитель, – рассказывают специалисты «Зигальги». Куст вполне может прожить 300 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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