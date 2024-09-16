В Челябинске подросток пришел в школу с молотком. Есть пострадавшие

Школьники пострадали от нападения подростка в Ленинском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в филиале школы №68 на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска.

13-летний школьник пришел в учебное заведение с молотком и напал на сверстницу. По информации «Агентства чрезвычайных новостей», ученицу в тяжелом состоянии увезли в больницу. Кроме того, пострадал еще один мальчик.

В настоящее время занятия в образовательном учреждении остановлены. Родителей просят забрать учащихся домой. На месте работают представители силовых структур, медики и спасатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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