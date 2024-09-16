17-летняя жительница Южного Урала, серьезно пострадавшая во время купания в Сочи, отправилась домой

17-летняя копейчанка, серьезно пострадавшая во время купания в Сочи, отправилась домой.

Как уже сообщал «Новый День», поездку на море девушке подарили родители в связи с окончанием школы. 11 августа во время купанию в районе Лоо на копейчанку наехал катер и винтом вспорол ей живот.

Девушка получила тяжелые ранения и впала в кому. Знакомые семьи рассказали, что повреждены органы брюшной полости и грудной клетки. 14 августа из комы ее вывели.

«Врачи Центра охраны материнства и детства Сочи провели многочасовую сложную операцию. Сейчас здоровье девочки находится вне опасности, – рассказали в мэрии Сочи. – Она вместе с родителями уже уехала домой в Челябинскую область. Перед отъездом семья поблагодарила сочинских медработников. По словам отца девочки, операция длилась почти 8 часов, оперировали его дочь 6 хирургов».

Напомним, в отношении 62-летнего мужчины, управлявшего катером, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (часть 1.1 статьи 263 УК РФ).

Челябинск, Павел Зварзин

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