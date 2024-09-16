В Челябинске во врем нападения на школу пострадали пять человек

Власти поручили усилить контроль за безопасностью в челябинских школах после ЧП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет по делам образования взял на контроль ситуацию с обеспечением безопасности на территориях образовательных организаций.

«После ЧП в школе №68 с руководителями проведено срочное совещание, где поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках и инструктажах служб охраны. Комитет по делам образования держит этот вопрос на контроле», – подчеркнула глава города Наталья Котова.

Кроме того, с завтрашнего дня в школах города проведут классные часы, где до детей будет донесена информация, разработанная специалистами, о возможностях получения психологической помощи, в том числе онлайн или анонимно.

«Родителей также просим в данной ситуации уделить особое внимание детям, поговорить с ними и, при необходимости, обратиться за квалифицированной психологической помощью», – заявили представители городских властей.

Напомним, ЧП в филиале школы №68 на улице Барбюса в Ленинском районе областного центра произошло утром понедельника, 16 сентября. 13-летний ученик пришел в свой класс с молотком, ножом и пневматическим пистолетом и набросился на одноклассниц. По предварительным данным, пострадал четыре школьника и педагог, пытавшаяся остановить нападавшего. Юношу задержали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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