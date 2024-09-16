По факту нападения в челябинской школе возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждены уголовные дела по факту инцидента в одном из образовательных учреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела по признакам возбуждены организации убийства, а также халатности.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, сообщение о ЧП в полицию поступило сегодня, 16 сентября, в 9:20. Как ранее стало известно, в коррекционную школу (филиал школы №68) 13-летний ученик пришел с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Во время урока он напал на одноклассников.

По предварительным данным, пострадали четверо учащихся и учительница. Все они госпитализированы в больницу.

«В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», – заявили представители регионального следственного управления.

Кроме того, проверку по факту нападения 13-летнего школьника на одноклассников проводит прокуратура Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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