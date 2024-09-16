Стали известны подробности нападения на школьников в Челябинске

Стало известно, как развивались события в челябинской школе, где пострадали несколько учеников и педагог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в седьмом классе коррекционной школы, являющейся филиалом челябинской школы №68 на улице Барбюса.

13-летний мальчик пришел на урок химии. Через несколько минут отпросился в туалет. Вернулся он уже с молотком, ножом, муляжом пистолета и с криком набросился на одноклассников. Остановили его учительница и трое учеников, попытавшиеся отнять у него оружие. Пострадали четыре школьника и педагог. «У одной из учениц был пробит череп, ее экстренно госпитализировали и сделали трепанацию», – пишет телеграм-канал Mash. У учителя – закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальцев.

После этого юноша убежал в туалет. Где его заблокировал прибежавший на этаж охранник. Из уборной школьника выводили уже сотрудники Росгвардии.

По словам школьников, подросток был всегда спокойным и всегда за себя постоять. Нападкам он не подвергался, уверяют дети.

Напомним, по факту ЧП возбуждены уголовные дела по признакам организации убийства и халатности. В школах города усилены меры безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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