У маркетплейса MMK появились новые возможности

ММК совершенствует маркетплейс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», маркетплейс MMK Market непрерывно совершенствуется с учетом запросов потребителей продукции Группы ММК. Теперь у потенциальных покупателей есть возможность ознакомиться с наличием металлопроката на ближайшем складе и оформить заказ в упрощенном формате.

Используя на Маркетплейс ММК новый раздел «Быстрый заказ», потребители (как юридические, так и физические лица) могут приобрести продукцию компаний Группы ПАО «ММК» по рыночным ценам без посредников, от мелких до больших партий со склада и под заказ.

Ежедневно сайт маркетплейса посещает 1000 пользователей. Продажи Магнитогорского металлургического комбината через MMK Market растут. Так, за 8 месяцев текущего года через маркетплейс было продано металлопродукции больше, чем за весь 2023 год. Среднемесячные продажи составили 10,6 тысячи тонн.

В текущем году было запущено мобильное приложение MMK Market, единственное среди российских металлургических маркетплейсов. Клиенты активно используют мобильное приложение MMK Market. За 8 месяцев работы уже выполнено более 1000 скачиваний приложения, а с его использованием реализовано около 2000 тонн металлопродукции, что составляет 3% от общего объема отгруженных онлайн заказов.

Мобильное приложение опубликовано в RuStore, App Store и доступно для операционной системы Android и iOS. Оно является удобным помощником для быстрого оформления заказа металлопродукции и дополнительных услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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