Челябинец вскрыл семь машин, чтобы доехать до дома

В Челябинске полицейские задержали мужчину, вскрывшего 7 машин для совершения угона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратился житель Ленинского района областного центра, заявивший о пропаже его ВАЗ-2106, припаркованного у дома по улице Вагнера.

Сотрудники отдела уголовного розыска опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также отследили маршрут передвижения предполагаемого злоумышленника. Наконец, вышли на 27-летнего ранее судимого безработного горожанина.

Оказалось, что южноуралец поссорился с сожительницей. Мужчина был нетрезв, а потому сын челябинки вызвал ему такси и попросил увезти горожанина в Ленинский район, назвав случайный адрес. Лишь выйдя из такси, южноуралец понял, что находится далеко от дома.

Тогда он стал ходить по району и по пути следования от улицы Дзержинского до улицы Вагнера вскрыл шесть автомашин, пытаясь их завести. Седьмая попытка увенчалась успехом. Злоумышленник доехал на чужом авто до Никольской рощи в Тракторозаводском районе, где бросил машину и пошел домой спать.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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