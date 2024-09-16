В Челябинске вынесли приговор начальнику офиса сотовой связи, нарушившей тайну телефонных переговоров

В Челябинске суд вынес приговор горожанам, нарушившим тайну переговоров по телефону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал двух местных жителей виновными в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.

В ходе следствия было установлено, что начальник офиса компании – оператора телефонной связи передала обратившемуся к ней мужчине детализацию телефонных соединений абонентского номера девушки.

Суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Мужчину, запросившего детализацию, приговорили к уплате штрафа в 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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