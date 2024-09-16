ФК «Челябинск» довел серию без поражений до девяти матчей

Челябинские футболисты не проиграли ни одного матча в первом круге первого этапа второй лиги российского чемпионата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФК «Челябинск» завершил первый круг первой части чемпионата уверенной победой над «Велесом» в Москве.

Москвичи открыли счет в матче. Однако сначала челябинец Денис Пушкарев сравнял счет, а к концу первого периода Владимир Хозин вывел гостей вперед. Во втором игровом отрезке вышедший на замену Илья Грузнов установил окончательный счет – 3:1.

Таким образом, в девяти играх первого круга первого этапа чемпионата ФК «Челябинск» не потерпел ни одного поражения. Одержав 6 побед и сведя 3 матча вничью, челябинцы уверенно занимают первое место в группе «Золото», опережая идущий вторым «Спартак» из Костромы на четыре очка. Это уже серьезная заявка на участие в стыковых матчах за право выхода в первую лигу российского футбольного чемпионата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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