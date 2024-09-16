Компания из Магнитогорска выплатит компенсацию семье работника, сгоревшего в командировке

В Магнитогорске предприятие заплатит за моральный вред родственникам работника, погибшего в Башкирии в результате несчастного случая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд пересмотрел решение Ленинского районного суда Магнитогорска о выплате компенсации в связи с гибелью сотрудника.

Магнитогорец работал водителем в производственной организации и погиб во время служебной командировки в Республике Башкортостан: ночью его автомобиль загорелся из-за технической неисправности.

Суд признал, что сотрудник погиб в результате несчастного случая на производстве, произошедшего по вине работников организации, не обеспечивших безопасные условия труда погибшего.

Ленинский районный суд взыскал с предприятия компенсацию морального вреда, обязав его выплатить вдове погибшего 900 тысяч рублей, а также по 400 и 500 тысяч рублей – двум его дочерям.

«Не согласившись с необоснованно заниженным размером взысканной компенсации, прокурором района на решение суда принесено апелляционное представление», – рассказали представители надзорного ведомства.

️Апелляционным определением Челябинского областного суда решение суда первой инстанции изменено, размер взысканной компенсации морального вреда в пользу дочерей погибшего увеличен до 600 и 800 тысяч рублей соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube