Президент России подписал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска

Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 100-летия Магнитогорска. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1740 году старшина Кубелякской волости Ногайской дороги, тархан Баим Кидраев показал штейгеру Маркову и переводчику Роману Уразлину месторождение железной руды на горе Атач, на левом берегу реки Яик. Проба дала превосходный результат: из 100 фунтов «магнитовых камней» получили 75 фунтов железа. Гору назвали Магнитной и в 1743 году напротив нее – на правом берегу Яика основали одноименную крепость. В 1759 году началась добыча руды для Белорецкого завода.

В 1774 году, после восстания Пугачева, реку Яик переименовали в Урал «для предания всего случившегося забвению». А в 1838 году крепость преобразовали в станицу Магнитную.

С 1898 года на Магнитной горе началась промышленная добыча железной руды.

После Октябрьской революции, в 1920 году, были возобновлены изыскательско-проектные работы по строительству железной дороги из Карталов, остановленные с началом Первой мировой войны. Потребовалось много железа. По поручению ВСНХ Сибирское общество инженеров в Томске разработало Урало-Кузнецкий проект, предусматривающий создание четырех металлургических заводов, один из них – у горы Магнитной.

В январе 1929 года Совнарком СССР и Совет труда и обороны на объединенном заседании приняли решение о начале строительства Магнитогорского металлургического завода. 30 июня 1929 года на станцию Магнитогорская по новой железнодорожной линии Карталы – Магнитогорск прибыл первый поезд. Эту дату принято считать днем рождения Магнитогорска.

В этом году второй по величине город Челябинской области отметил 95-летие. И сразу же начал подготовку к 100-летнрему юбилею. Процесс поддержат на федеральном уровне:

«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания города Магнитогорска Челябинской области, – говорится в президентском указе. – Рекомендовать органам государственной власти Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования».

Челябинск, Павел Зварзин

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