На Южном Урале существенно снизились объемы выдачи ипотеки

Челябинская область вошла в число регионов, в которых существенно снизились объемы выдачи ипотеки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), в августе 2024 года в России выдано 80 тыс 280 ипотечных кредитов, что на 1% больше, чем в июле. В денежном выражении объем ипотечных займов вырос на 8% – до 332 млрд 88 млн рублей.

Однако в Челябинской области в августе было оформлено 1 тыс 860 жилищных кредитов, что на 13% меньше, чем месяцем ранее. Общая сумма взятых займов составила 6 млрд 50 млн рублей. Снижение к июлю – 9%. Вместе с тем, средний размер кредита вырос на 6% – до 3 млн 250 тыс рублей, а средний срок выплат – с 20 лет до 21 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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