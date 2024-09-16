В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в нападении на челябинскую школу

Региональные чиновники рассказали о состоянии учащихся и педагога, пострадавших от нападения подростка в Челябинске.

Напомним, ЧП произошло сегодня, 16 сентября, в коррекционном филиале школы №68, расположенном в Ленинском районе Челябинска.

На урок ворвался 13-летний ученик, вооруженный молотком, ножом и муляжом пистолета. Находившаяся в классе учительница попыталась остановить подростка, ей на помощь бросился еще один ученик. Оба они, а также две девочки пострадали.

Как сообщили РИА «Новый День», о произошедшем сообщили министру здравоохранения Российской Федерации, были организованы телемедицинские консультации с ведущими специалистами профильных федеральных центров: Российской детской клинической больницы – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

На данный момент двое детей прооперированы, их состояние стабильное. Третий ребенок и педагог получают лечение в профильных отделениях, в оперативном лечении не нуждаются.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел по признакам организации убийства и халатности. В региональное следственное управлении доставили самого школьника, напавшего на одноклассников, и его мать. Впоследствии подростка направили в психиатрическую лечебницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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