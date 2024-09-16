Администрация гражданских аэропортов отказалась от многомиллионных претензий к Челябинскому авиапредприятию

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» отказалась от претензий к АО «Челябинское авиапредприятие»: информация об отзыве соответствующего иска появилась в картотеке дел Арбитражного суда Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», иск был подан в мае текущего года. Администрация гражданских аэропортов потребовала от Челябинского авиапредприятия 42,6 млн рублей. Эта сумма состояла из 37,4 млн рублей, полученных в результате, якобы, неосновательного обогащения. По одной из версий, речь шла о завышенной арендной плате за пользовании взлетно-посадочной полосой, аварийно-спасательной станцией, трансформаторной подстанцией и прочими элементами воздушной гавани.

Еще 4,2 млн рублей истец требовал в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Однако в ходе разбирательства истец заключил с ответчиком дополнительное соглашение к договору аренды и полностью отказался от предъявленных ранее претензий.

Челябинск, Павел Зварзин

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