На Урале бывшие чиновники получили миллиардный контракт на обслуживание мостов

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заключило контракт на содержание мостовых сооружений на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», победителем аукциона стало ООО «Мостдорстрой», зарегистрированное в южноуральском Троицке и снизившее первоначальную цену контракта на треть – с 1,5 млрд до 1,04 млрд рублей.

Контракт рассчитан на 3 года: с 1 января 2025 года и продолжать их до 31 декабря 2027 года.

Отметим, что владельцами компании-подрядчика, по данным сервиса «Контур.Фокус», выступают Зоя, Александр и Станислав Луцет. Последний одно время работал заместителем министра строительства Челябинской области. А его отец Александр возглавлял ФКУ «УПРДОР «Южный Урал».

Кстати, сейчас вышеназванные мосты тоже обслуживает ООО «Мостдорстрой»: в 2021 году компания получила трехлетний контракт стоимостью чуть менее 850 млн рублей, снизив в ходе торгов первоначальную цену почти на 36%.

Челябинск, Павел Зварзин

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