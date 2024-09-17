17 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

17.09.2024, вторник

13:00 Челябинск – Беседа «История Ленинского района» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Творческая встреча «У нас в гостях…» (библиотека №2, ул. Комарова, 114)

14:00 – 17:00 Челябинск – Литературный калейдоскоп «Веселые испытания в океане знаний» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Заседание клуба любителей чтения «Книгочей»: «Городская поэзия» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «4-D-лидеры, или Как NASA создает команды» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Краски осени» по созданию букета из листвы (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

17:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Музыкальный город Челябинск» (библиотека № 28, Комсомольский пр., 85)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Кировка: история и современность» (встреча у входа театра оперы и балета, пл. Искусств, 1)

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