«Магнитка» потерпела четвертое поражение подряд

Магнитогорский «Металлург» в Череповце уступил местной «Северстали» – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорские хоккеисты потерпели очередное поражение.

На 14-й минуте встречи череповчанин Илья Иванцов открывает счет – 1:0. На последней минуте первого периода Кирилл Пилипенко увеличивает отрыв.

На 23-й минуте магнитогорцы отыгрывают одну шайбу, но после этого хозяева закатывают в ворота «Металлурга» три шайбы. Занимает это меньше семи минут, и уже на 30-й минуте матча счет становится 5:1 в пользу «Северстали».

На 49-й минуте матча Егор Коробкин сокращает отставание – 2:5. Но это все, на что хватает усилий «Магнитки».

Итог – четвертое подряд поражение «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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