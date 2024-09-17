В Челябинске начали «украшать» велодорожки столбами

Дорожники в Челябинске не справились с очередным столбом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, улица Бейвеля на северо-западе областного центра скоро может получить статус «улицы внезапных столбов».

Напомним, претензии к работам дорожников на этом объекте уже высказывались ранее. Так, в июне текущего года остановочный пункт «Улица Хариса Юсупова» оборудовали вокруг столба. После вмешательства общественников столб убрали.

«Но фирменный почерк остался. И теперь велосипедистам лучше не разгоняться на велодорожке», – отмечают активисты. Судя по приложенному к посту фото, теперь работники дорожного предприятия решили оставить столб посреди велодорожки, оборудованной все на той же улице Бейвеля.

Между тем, общая стоимость контракта на выполнение дорожных работ на улице Бейвеля достигает почти миллиарда рублей, напоминают общественники.

«Продолжаем точечно указывать подрядчику на то, как не должна выглядеть улица почти за миллиард рублей в Челябинске. Обращаемся в комитет дорожного хозяйства с требованием побудить подрядчика исправить это», – отмечают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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