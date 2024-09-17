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Вторник, 17 сентября 2024, 09:55 мск

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Телефонные мошенники начали предлагать тарифы мобильной связи «со скидкой»

Аферисты придумывают все новые схемы обмана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», телефонные мошенники начали выманивать деньги у россиян, представляясь операторами связи и предлагая тарифы для мобильной связи со скидкой. Об этом сообщает «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники звонят абонентам и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы. «Так, аферисты предложили гражданину подключить тариф со скидкой 50 процентов и возможностью его продления каждые два месяца, – рассказали киберполицейские. – Чтобы гарантировать подключение, мошенники попросили перевести деньги сразу за два месяца, но подключения так и не произошло».

Южноуральцев призывают быть бдительными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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