Челябинск заволокло «ароматизированным» туманом

Челябинск и еще несколько южноуральских городов заволокло туманом.

«️Это красивое природное явление появилось в Челябинске и ряде территорий области в ночные и утренние часы, – сообщили в министерстве экологии Челябинской области. – А вместе с ним – и легкие заморозки: на стеклах автомобилей – тонкие ледяные корочки, а на траве – роса с маленькими кусочками льдинок».

По информации Челябинского гидрометцентра, туман наблюдается также в Златоусте, Верхнем Уфалее, Миассе, Южноуральске. Дымку отмечают в Нязепетровске и Троицке.

В минэкологии рекомендуют автовладельцам быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы отнеслись к «лирическому» настроению чиновников с горькой иронией. Кто-то воспринял расползающийся по областному центру туман даже со сдержанным одобрением. «Обычное осеннее явление, знакомо еще по урокам природоведения, – соглашается один из челябинцев. – Скрывает смог, который я вижу каждый день».

Другие горожане отмечают, что туманом дело не ограничивается. «Только запах какой-то на улице», – с недоумением комментируют южноуральцы. А кто-то в выражениях не стесняется: «Туман так не воняет», – безапелляционно заявляет одна из челябинок.

Напомним, с 7 сентября в Челябинской области сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По прогнозам синоптиков, в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте, Аше и Карабаше они будут наблюдаться, как минимум, до 19 часов 19 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube