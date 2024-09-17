Глава южноуральского поселка предстанет перед судом за присвоение денег, полученных за металлолом

Глава Бердяуша предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы поселка Бердяуш. Чиновница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в сентябре 2022 года женщина присвоила 100 тысяч рублей – часть суммы, вырученной от сдачи списанного оборудования котельной в пункт приема металлолома.

В ходе предварительного расследования чиновница свою вину признала полностью, частично возместила причиненный материальный ущерб.

С целью обеспечения иска о возмещении причиненного материального ущерба на ее имущество стоимостью 100 тысяч рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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