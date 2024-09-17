Глава южноуральского поселка предстанет перед судом за присвоение денег, полученных за металлолом

Глава Бердяуша предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы поселка Бердяуш. Чиновница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в сентябре 2022 года женщина присвоила 100 тысяч рублей – часть суммы, вырученной от сдачи списанного оборудования котельной в пункт приема металлолома.
В ходе предварительного расследования чиновница свою вину признала полностью, частично возместила причиненный материальный ущерб.
С целью обеспечения иска о возмещении причиненного материального ущерба на ее имущество стоимостью 100 тысяч рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»