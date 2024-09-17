В Троицке выбрали главу города

Кресло мэра Троицка займет чиновник, два года совмещавший посты мэра Еманжелинска и вице-мэра Волновахи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 сентября, депутаты городского собрания Троицка выбрали главой муниципалитета Дмитрия Гатова.

Напомним, об участии в конкурсе заявили восемь кандидатов: глава Еманжелинска Дмитрий Гатов, депутат городского собрания Альберт Гильманов, предприниматели Дмитрий Крашенинников, Григорий Сиваков, Иван Шарипов, бывший руководитель следственного отдела СКР по Троицку Александр Лапков, юрист Олесь Мрувчинский и начальник управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов. Однако Альберт Гильманов отказался от борьбы.

До финала Дмитрий Гатов и Александр Сатьянов. Большинство голосов парламентарии отдали сегодня первому из них.

Напомним, глава Троицка Александр Виноградов был отстранен от исполнения обязанностей после того, как его задержали по подозрению в получении взятки. Сегодня, 17 сентября, истекает срок его полномочий на посту градоначальника.

Дмитрий Гатов родился в 1973 году в Коркино. Окончил Коркинский горно-строительный техникум по специальности «Горное машиностроение», а затем – Академию труда и социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда».

С 1993 года работал директором коммерческого предприятия, в марте 2010 года был избран председателем Совета депутатов Коркинского городского поселения. В январе 2016 года избран депутатами главой Коркино.

Однако чиновник не смог найти общий язык с Натальей Лощининой, возглавившей Коркинский район в 2018 году. В итоге весной 2020 года он лишился поста руководителя городского отделения партии «Единая Россия», а осенью – и кресла мэра.

Впрочем, тогда же он занял аналогичную должность в Еманжелинском городском поселении.

В 2022 году, параллельно основной должности, он также получил кресло вице-мэра Волновахи (ДНР).

Челябинск, Виктор Елисеев

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