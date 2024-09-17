В Челябинской области обвалились объемы многоэтажного жилищного строительства

Площадь строительства МКД на Южном Урале снизилась в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за январь-август 2024 года на территории Челябинской области введено в действие 7 тысяч 765 жилых домов, в том числе застройщиками-юридическими лицами – 410 домов, населением – 7 тысяч 355 домов. Такие данные приводит сегодня, 17 сентября, Челябинскстат.

Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию в 2024 году домах составила 1 миллион 366,4 тысячи квадратных метров. За аналогичный период прошлого года было сдано 1 миллион 404,5 тысячи квадратных метров жилья.

Следует отметить, что сохранить объемы жилищного строительства практически на уровне прошлого года удается лишь за счет личной инициативы южноуральцев: общая площадь домов ИЖС выросла с 839,3 тысячи квадратных метров в январе-августе 2023 года до 998,5 тысячи «квадратов» в первые семь месяцев 2024 года.

В то же время, сфера строительства многоквартирных домов явно сдала. Если к 1 сентября 2023 года в МКД было сдано 594,4 тысячи квадратных метров. То в нынешнем году – лишь 367,9 тысячи «квадратов», то есть почти в полтора раза меньше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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