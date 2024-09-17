Пострадавших при нападении на челябинскую школу подростков отправят на лечение в Москву

Двух девочек, пострадавших при нападении на челябинскую школу, перевели из реанимации.

Напомним, ЧП произошло вчера, 16 сентября, в филиале школы №68, расположенном на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска.

13-летний ученик ворвался в класс во время урока с молотком, ножом и муляжом пистолета, напав на одноклассниц. Его попытались остановить учитель и другой ученик. Они оба также пострадали.

После нападения подросток убежал в туалет, где его блокировал другой педагог. Юношу задержали росгвардейцы. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по признакам организации убийства и халатности. В школах Челябинска усилены меры безопасности.

Пострадавших учеников и учителя госпитализировали. Двух девочек доставили в больницу в тяжелом состоянии и после операции направили в реанимацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, федеральный Минздрав продолжает совместную работу с врачами больницы, в которой находятся пострадавшие дети. Проведены повторные консультации с ведущими специалистами России, дети переведены из реанимации в отделение нейрохирургии, все лечебные мероприятия проводятся согласно рекомендациям.

«Состояние детей стабильное, в связи с чем принято решение начать мероприятия по ранней реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений. Специальным бортом дети в сопровождении родителей будут направлены в Москву», – рассказали представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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