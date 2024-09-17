В Челябинске начали включать отопление. Но не всем

В Челябинске началось подключение отопления в больницах, школах и детских садах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по состоянию на 16 сентября оно появилось уже в 24 социальных учреждениях, сегодня, 17 сентября, работа продолжается.

Для досрочного подключения руководители должны отправить заявку в теплоснабжающую организацию.

В жилых многоквартирных домах запуск отопления произойдет в соответствии с существующими правилами – когда среднесуточная температура в городе будет не больше 8 градусов выше нуля в течение пяти дней подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube