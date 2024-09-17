Челябинцы заинтересовались дополнительными услугами при покупке смартфона

Челябинцы все чаще покупают новые смартфоны вместе с аксессуарами, другими гаджетами и сервисными услугами.

Так, клиенты объединённой розничной сети МегаФона и Yota берут вместе с телефонами пауэрбанки, наушники, умные часы, пользуются услугами по установке необходимых приложений на новый гаджет или по его страхованию.

С каждым купленным смартфоном в объединённой розничной сети МегаФона и Yota в январе-августе 2024 года приобретали в среднем 1,5 дополнительных товара. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го показатель вырос на 7%.

Дополнительные товары, приобретаемые вместе со смартфонами, можно разделить на четыре категории: аксессуары, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета. В первой группе заметно выросли аккумуляторные батареи (+359%), наушники (+153%) и защитные плёнки на смартфон (+64%). При этом плёнки стали «персонализированными». Раньше для защиты экрана предлагались готовые наклейки определённой модели, и не всегда в наличии был необходимый размер, а теперь плёнку «вырезают» прямо в салоне. Именно они занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще берут вместе со смартфоном. На них в этом году пришлось 22%, за плёнками идут чехлы с долей 20%.

Среди портативной техники вместе со смартфоном стали чаще приобретать смарт-часы. В январе-августе этого года покупки умных часов в паре со смартфоном выросли на 240% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Доля смарт-часов среди всей портативной техники, приобретённой вместе со смартфоном, в этом году составила 64%.

На 36% чаще клиенты стали заказывать услугу по настройке оборудования. Сотрудник салона прямо при покупателе поможет подготовить новый телефон к эксплуатации – например, наклеить защитную плёнку, установить необходимые программы и приложения, произвести настройку устройств для умного дома, перенести список контактов со старого гаджета на новый. Особенно популярным сейчас является запрос на установку антивирусов.

На 31% больше клиенты стали тратить на страхование смартфонов. Услуга включает страхование от механических повреждений, внутренних поломок, кражи, а также дополнительный год сервисного обслуживания после истечения срока заводской гарантии.

«Мы всегда готовы поддержать стремление покупателя «прокачать» или защитить свой смартфон – как физически, так и виртуально. В частности, рост спроса на услуги по настройке оборудования можно объяснить регулярными запросами на установку антивирусов, с которой помогают продавцы нашей розничной сети – сейчас это особенно актуально в связи с обилием мошенничества в интернете», – отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube