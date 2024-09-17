На Урале школьник попал в реанимацию после урока физкультуры

Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства травмирования школьника футбольными воротами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12 сентября во время урока физкультуры на поле, расположенном на территории культурно-досугового центра в поселке Петропавловский Верхнеуральского района Челябинской области, на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота.
Ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение.
Следователем Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве.
Челябинск, Софья Артемьева
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