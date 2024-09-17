В Челябинске изъяли немаркированных сигарет на 5 млн рублей

В Челябинске полицейские изъяли 39 тысяч пачек немаркированных сигарет на 5 млн рублей

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном полицейском главке, сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП «Ленинский» УМВД России по Челябинску задержали 34-летнюю местную жительницу, занимавшуюся оборотом немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Женщина была задержана на территории предприятия в Калининском районе города при перегрузке немаркированных сигарет из гаражных боксов в автомобиль. Продукция реализовывалась в розничных ларьках Калининского, Ленинского и Тракторозаводского районов Челябинска.

Назначено проведение ботанической и технико-криминалистической экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube