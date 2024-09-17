Обвиняемый в получении самой крупной в России взятки не смог вернуть мандат депутата Госдумы

Верховный суд России отклонил иск адвокатов Вадима Белоусова к Государственной думе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 сентября, Верховный суд отказал в восстановлении статуса депутата Государственной думы. Об этом сообщил его адвокат Игорь Трунов.

Напомним, Вадим Белоусов обвиняется в получении самой крупной взятки в России.

В 1991 году он занял должность заместителя генерального директора ОАО «Первый хлебокомбинат». С 1997 входил в состав совета директоров ОАО «Макфа», в 2004 возглавил ООО «УК «Макфа» и к 2010 году ему принадлежало более 9% акций «Макфы».

В октябре 2010-го с помощью губернатора Челябинской области Михаила Юревича Белоусов стал депутатом регионального Заксобрания, а в декабре 2011 года прошел в Госдуму по спискам партии «Единая Россия». В 2016 году продлил свой мандат, но уже в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Справедливая Россия», и представлял уже не Южный Урал, а Кировскую область и Удмуртии.

А в следующем году на всю страну прогремело «дело о дорожных миллиардах». В июне 2017 года следователи Главного следственного управления СКР по Челябинской области предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь шла об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей сферы строительства и ремонта автомобильных дорог за получение госконтрактов.

Позднее Бутакову и Чуркина обвинили не в посредничестве, а в непосредственном получении денег. Белоусов тогда являлся фигурантом дела Юревича и, как полагали наблюдатели, нужен был следствию, чтобы получить показания на экс-губернатора.

Сам Белоусов заявлял, что его оговорили и к «делу о дорожных миллиардах» он отношения не имеет.

Однако в июне 2018 года генпрокуратура РФ направила в Госдуму запрос о лишении г-на Белоусова депутатской неприкосновенности, вопрос рассмотрели только через полгода. Но неприкосновенность сняли.

В сентябре 2020-го новое дело против Белоусова, в рамках которого вновь всплыла взятка в размере более 3 миллиардов рублей, передали в суд – в Москву. Депутат находился под пиской о невыезде. Прокуратура просила признать парламентария виновным и назначить ему 14 лет колонии плюс оштрафовать на 500 миллионов рублей.

Оглашение приговора началось 2 августа 2022 года. Суд признал Белоусова виновным в получении взятки в 3,4 миллиарда рублей. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а его тещу – к 5 годам условно. Обоих обязали выплатить штрафы по 500 миллионов рублей, а также сумму полученной взятки. Белоусова вдобавок лишили награды «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Поскольку приговор оглашали два дня, 2 августа его под стражу не взяли, а 3 августа Белоусов на заседание суда не явился, заявив, что занят. Его телефон не отвечал. Адвокаты не смогли сообщить, где находится подзащитный. Белоусова объявили в розыск. Через пару недель появилась информация, что его видели в Великобритании.

Отметим, что все это время Вадим Белоусов был действующим депутатом Госдумы. Лишь в конце октября 2023 года комиссия Госдумы по этике обнаружила, что Белоусов не исполняет депутатские обязанности и сочла это достаточным основанием для прекращения полномочий депутата.

Соответствующий вердикт Госдума вынесла 1 ноября. А в июле текущего года адвокаты Белоусова потребовали решение отменить. «Парламентарий пропал без вести в августе, о чем было подано заявление в полицию. Основания лишения полномочий депутата Госдумы являются незаконными, постановление должны отменить и вернуть статус депутата Госдумы РФ», – заявил представитель экс-парламентария Игорь Трунов.

Сегодня, 17 сентября, Верховный суд РФ иск о возвращении Белоусову депутатского мандата отклонил.

Мотивированное решение будет изготовлено позднее. Защита экс-депутата намерена обжаловать его в судебную коллегию ВС РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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