Из Челябинской области выслали более 1370 мигрантов

Число уголовных дел о нарушениях в сфере миграции на Южном Урале увеличилось почти на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по вопросам миграции областного полицейского главка совместно с представителями региональных управлений ФСБ и СКР провели рейды с использованием беспилотного летательного аппарата на рынке в Курчатовском районе Челябинска и на строительных объектах Сосновского района.

По итогам рейдов зафиксировано восемь нарушений миграционного законодательства, шесть из них касается пренебрежения правилами осуществления трудовой деятельности.

Одного из задержанных иностранцев принудительно вышлют из страны по решению суда.

В текущем году почти на треть увеличилось количество уголовных дел, возбужденных по признакам нарушений в сфере миграции, отмечают представители силового ведомства. На 13% выросло число привлеченных к административной ответственности за нарушение режима пребывания иностранных граждан.

Выслано из страны 1 тысяча 372 мигранта. Еще 129 ожидают исполнения судебных решений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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