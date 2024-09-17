В «Единой России» распределили места руководителей Челябинской гордумы

В «Единой России» назвали будущего председателя Челябинской гордумы. Соответствующее решение принято президиумом регионального политсовета партии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «ЕР», в качестве кандидата на пост руководителя Челябинской областной думы единогласно утвердили экс-депутата Законодательного собрания Челябинской области Сергея Буякова. Учитывая, что партия власти получила 31 из 37 мандатов городского парламента, уже сейчас вопрос назначения спикера можно считать решенным. Напомним, Буяков в 2010 году стал депутатом Законодательного собрания региона от партии ЛДПР. Однако перед выборами в действующий состав регионального парламента покинул ряды либерал-демократов, перейдя в «Единую Россию».

А возглавит фракцию «Единой России» Денис Лапотышкин.

Появилась информация и о том, кто может занять кресла вице-спикеров Думы. Telegram-канал «Погоны и галстуки» сообщает, что заместителями председателя на общественных началах будут Кирилл Матвеев и Иван Горнов. Кстати, именно они оппонировали Буякову и Лапотышкину во время голосования за спикера и главу фракции – для того, чтобы процедура проходила на альтернативной основе.

На роль еще одного заместителя прочат участника СВО, майора ВДВ в запасе Артема Барбашина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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