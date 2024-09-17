ЧЭМК предъявил «Арианту» иск на несколько миллионов

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) намерен взыскать 5,36 млн рублей с ООО «Центр пищевой индустрии «Ариант» – соответствующий иск подан в Арбитражный суд Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 2020 года и ЧЭМК, и «Ариант» принадлежали Александру Аристову и Юрию Антипову.

В 2020 году начался бизнес начали делить: металлургические активы остались под контролем Антипова, пищевое производство – Аристова.

В текущем году и ЧЭМК, и «Ариант» были национализированы.

И вот теперь ЧЭМК требует взыскать с ООО «Центр пищевой индустрии «Ариант» 5 млн 360 тыс 53 рубля 25 копеек по договору купли-продажи недвижимого имущества от 25 июня 2019 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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