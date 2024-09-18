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Среда, 18 сентября 2024, 04:49 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

18 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

18.09.2024, среда

  • 10:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, каб. 504)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная предстоящему литературному форуму #РыжийФест (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 11:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 14:00 – 17:00 Челябинск – Познавательный час «Любимые герои Куприна» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

  • 14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Осенний лев» (аппликация из природных материалов) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 17:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Музыкальный город Челябинск» (библиотека № 28, Комсомольский пр., 85)

  • 18:00 Челябинск – Лекция «Искусство Древнего Рима: плагиаторы или новаторы?» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)

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