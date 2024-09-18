Приезжий из Таджикистана пытался провезти психотропный препарат через аэропорт Челябинска

В челябинском аэропорту у пассажира международного рейса таможенники изъяли психотропное вещество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 20 ампул фармакологического препарата обнаружили сотрудники ведомства в ходе досмотра багажа авиапассажира, следовавшего рейсом из Душанбе.

29-летний мужчина прошел с лекарством в «зеленый» коридор, тем самым заявив о соблюдении запретов и ограничений и отсутствии товара, подлежащего таможенному декларированию.

При просвечивании ручной клади через рентген-аппарат подозрение инспекторов вызвали 2 картонные коробки, в каждой из которых находились по 10 ампул раствора. Рецепта на лекарство у приезжего не было, а пассажирскую декларацию он не заполнял и о порядке перемещения товаров через границу, по его словам, не знал. Как рассказал мужчина, медикамент предназначался для другого человека.

Согласно экспертному заключению, фармакологическое средство содержит в своем составе психотропное вещество, оборот которого в Российской Федерации ограничен. Для его ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза необходимо получить разрешение.

В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф.

«Лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, при ввозе и вывозе необходимо декларировать. Кроме того, перемещение таких препаратов для личного применения по медицинским показаниям возможно при наличии подтверждающих документов с указанием наименования и количества товара для личного пользования в объемах, определенных законодательством государств-членов», – напоминают сотрудники таможни.

С полным перечнем наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю при въезде в страну, можно ознакомиться на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Лекарственные средства».

Челябинск, Виктор Елисеев

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