Уральские металлурги отреставрируют самый большой памятник Ленину на Южном Урале

ММК отреставрирует крупнейший в Челябинской области монумент Ленину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске с конца августа проходят масштабные работы по реставрации памятника Ленину, установленного на Комсомольской площади около главной проходной ММК и здания заводоуправления.

Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. Изначально, с 1938 года, на этом месте был памятник Сталину. Но в 1961 году монумент убрали и после заменили на памятник Ленину.

Нынешний монумент был установлен в 1981 году, в ходе перестройки главной проходной комбината. Стоявший до этого памятник Ленину терялся на фоне новой проходной. Так как памятник нужно было отлить в короткие сроки, решили сделать отливку в цехах ММК.

Для отливки памятник был поделен на 154 фрагмента, по которым отлито 154 отдельных бронзовых блока. Из них сварили три крупных фрагмента. Собранный монумент – полый изнутри – был усилен металлоконструкциями и установлен на постамент. Как сообщили в региональном Госкомитете охраны объектов культурного наследия, он стал крупнейшим монументом Ленину в Челябинской области.

По словам Константина Силина, ведущего инженера административного отдела управления делами и социальным развитием ПАО «ММК», по результатам технического обследования памятника были выявлены дефекты и принято решение о необходимости реставрационных работ. «В состав работ по реставрации входят такие мероприятия, как усиление металлоконструкций внутри памятника, ремонт бетонного основания, проварка швов бронзовых элементов, их дальнейшее патинирование и устройство гранитного покрытия на стереобате», – рассказал Константин Силин.

Масштаб предстоящих работ внушительный. Заметной реставрации подвергнется трехступенчатый цоколь монумента, часть конструкций, удерживающих памятник изнутри, будет просто укреплена, другую часть придется полностью менять. Немало хлопот предстоит и с зачисткой старых бронзовых швов, их дальнейшей проваркой и повторным нанесением патины. Завершить реставрационные работы планируется уже в ноябре текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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