Челябинская область принимает чемпионат России по спортивному ориентированию

На Южном Урале стартует чемпионат России по спортивному ориентированию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, с 17 по 23 сентября Кыштым станет местом проведения лично-командного чемпионата страны в четырех дисциплинах летнего ориентирования.

На старт состязаний выйдут спортсмены из десятка регионов России. В чемпионате примут участие заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, многократные победители чемпионатов мира и Европы.

18 сентября пройдут старты в дисциплине «кросс-классика», 19-го – на удлиненных дистанциях, 21-го – двухэтапные, а 22 сентября – трехэтапные эстафеты.

По результатам чемпионата страны будут награждены спортсмены в личном зачете, регионы – в командном.

Челябинск, Виктор Елисеев

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