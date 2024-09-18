Пострадавших при нападении на челябинскую школу подростков доставили в Москву

Пострадавшие при нападении на школу в Челябинске дети поступили в РДКБ Минздрава России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения России, трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу в Челябинске, доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

«13-летние девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинской детской областной больнице, госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии РДКБ. Сразу при поступлении детям проведен комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По завершению обследований будет решен вопрос о тактике дальнейшего лечения. Вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в полном объеме», – сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной.

Еще один школьник, 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре «Кораблик» Минздрава России.

Транспортировку дети перенесли удовлетворительно, и получат весь комплекс необходимого лечения, заверили в Минздраве России.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 16 сентября, в филиале школы №68, расположенном на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска.

13-летний ученик ворвался в класс во время урока с молотком, ножом и муляжом пистолета, напав на одноклассниц. Его попытались остановить учитель и другой ученик. Всего пострадали трое детей и педагог.

После нападения подросток убежал в туалет, где его блокировал другой педагог. Юношу задержали росгвардейцы. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по признакам организации убийства и халатности. В школах Челябинска усилены меры безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube