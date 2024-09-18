В Челябинской области ребенок увяз в трясине

Маленького южноуральца во время прогулки едва не засосала трясина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел накануне, 17 сентября, в селе Филимоново (Чебаркульский район).

В отдел полиции Чебаркуля о произошедшем сообщили из ЕДДС. По телефону 112 позвонил ребенок. Мальчик плакал и просил помощи для своего товарища.

На выручку детям отправился местный участковый. Добравшись до акватории бывшего пруда, полицейский увидел увязшего в иле ребенка – к тому времени он погрузился в опасную субстанцию выше колена. Откопав стопы незадачливого путешественника, полицейский приподнял его, и затем они вдвоем выбрались по следам, оставленным стражем порядка.

На берегу участковый уполномоченный полиции помог мальчику отмыть ноги и руки и на полицейской «Ниве» довез до дома, где передал удивленному отцу.

«Мальчик рассказал, что во время прогулки с другом они решили сократить путь и пройти по бывшему пруду, который осушили для того, чтобы почистить. Бывшее дно водоема выглядело вполне сухим, и товарищи пошли прямо через него. Неожиданно один мальчик стал проваливаться, а второй отбежал к линии берега. Когда он понял, что друг выбраться не может, вспомнил телефон Единой дежурно-диспетчерской службы и позвонил», – рассказали представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube