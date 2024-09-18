Остановку у главной площади в Челябинске разделили на два поста посадки

Остановка общественного транспорта «Площадь Революции» разделена по направлениям дальнейшего движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», на остановке «Площадь Революции» в направлении ЮУрГУ введены два поста посадки и высадки в зависимости от направления движения транспорта.

Схема: телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»

Пост № 1 напротив остановочного павильона ближе к улице Цвиллинга предназначен теперь только для маршрутов, поворачивающих на улицу Воровского: автобусы №14, №90с, троллейбус №16.

Пост № 2 напротив остановочного павильона ближе к улице Кирова – для маршрутов, следующих дальше по проспекту Ленина: автобусы №№ 2, 3, 4, 22а, 64, 78, 123, 128, 483, троллейбусы №10 и №19.

Челябинцев и гостей города просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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