По делу о нападении подростка на школу задержали двух взрослых

В Челябинске задержали заместителя директора школы №68 и замруководителя охранного предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе расследования случая нападения на филиал школы №68 в Челябинске задержан заместитель директора учебного учреждения.

Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Проведены обыски, выемка и осмотр документов.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, в рамках которого задержан заместитель директора охранного предприятия. Ему также предъявлено обвинение.

В настоящее время следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым по уголовным делам.

Кроме того, следователи проверяют действия ответственных сотрудников медицинского учреждения, где состоял на учете напавший на одноклассников подросток. Также начата доследственная проверка в отношении регионального управления Росгвардии, которое выполняет надзорные функции в отношении частной охранной организации. В рамках проверок будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 16 сентября, в филиале школы №68, расположенном на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска.

13-летний ученик ворвался в класс во время урока с молотком, ножом и пистолетом, напав на одноклассниц. Его попытались остановить учитель и другой ученик.

После нападения подросток убежал в туалет, где его блокировал другой педагог. Юношу задержали росгвардейцы. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по признакам организации убийства и халатности. В школах Челябинска усилены меры безопасности.

Всего пострадали трое детей и педагог. Вчера, 17 сентября, подростков для продолжения лечения доставили бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Две пострадавшие девочки, перенесшие операцию еще в Челябинске, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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