В Магнитогорске суд оштрафовал мамашу, обматерившую одноклассника дочери

В Магнитогорске местная жительница заплатит штраф и денежную компенсацию за оскорбления чужого ребенка в родительском чате.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска обратилось по результатам проверки, проведенной после обращения родителей ученика одной из школ города.
Было установлено, что местная жительница в родительском чате опубликовала нецензурные голосовые сообщения в адрес одноклассника дочери.
Прокуратура района возбудила административное дело по факту оскорбления. Мировой судья постановил оштрафовать несдержанную мамашу на 5 тысяч рублей.
️Кроме того, по решению Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска женщина должна будет выплатить вызвавшему ее неудовольствие ребенку 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.
За исполнением судебного решения установлен контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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