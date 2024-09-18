В Магнитогорске суд оштрафовал мамашу, обматерившую одноклассника дочери

В Магнитогорске местная жительница заплатит штраф и денежную компенсацию за оскорбления чужого ребенка в родительском чате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска обратилось по результатам проверки, проведенной после обращения родителей ученика одной из школ города.

Было установлено, что местная жительница в родительском чате опубликовала нецензурные голосовые сообщения в адрес одноклассника дочери.

Прокуратура района возбудила административное дело по факту оскорбления. Мировой судья постановил оштрафовать несдержанную мамашу на 5 тысяч рублей.

️Кроме того, по решению Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска женщина должна будет выплатить вызвавшему ее неудовольствие ребенку 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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