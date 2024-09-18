В Челябинске за 2,5 месяца выписано более 2 тысяч штрафов самокатчикам

В Челябинске за 2,5 месяца выписано более 2 тысяч штрафов любителям самокатов. И это только клиентам одной компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе сервиса «МТС Юрент», 80% оштрафованных либо нарушили правила парковки, либо везли на самокате кого-то еще, что запрещено.

За грубые нарушения аккаунтов в сервисе лишились более 500 взрослых и 100 несовершеннолетних. Подростки нередко пытались обойти блокировку, используя аккаунты друзей или родителей. Это тоже является нарушением: передавший аккаунт несовершеннолетнему штрафуется на 10 тысяч рублей.

Кстати, доля таких штрафов в общей сумме санкций по всей стране в этом году составляет порядка 15%.

Напомним, в текущем году в Челябинской области зафиксировано 55 происшествий с самокатами, в 38 из них были травмированы люди.

Челябинск, Павел Зварзин

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