Суд не стал выносить решение по иску о возобновлении работы карьеров «Южуралзолота»

Суд в Челябинске отложил рассмотрение заявления золотодобывающего предприятия о возобновлении работы его подразделений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области перенес рассмотрение иска группы компаний «Южуралзолото», пытающейся оспорить постановление Ростехнадзора о приостановке деятельности ее карьеров, на 27 сентября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Напомним, 13 августа Ростехнадзор принял решение о приостановке на 90 суток золотодобычи на карьерах «Березняковский», «Светлинский», «Курасан» и «Южный Курасан».

«В ходе проверочных мероприятий выявлены грубые нарушения при ведении горных работ, в том числе деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней», – уточнили тогда в надзорном ведомстве.

Через несколько дней ЮГК представила в арбитражный суд региона иск, оспаривающий решение Ростехнадзора, и попросила ввести обеспечительные меры, то есть не останавливать работу карьеров, пока иск рассматривается.

Золотопромышленники заявили, что в случае приостановки работы предприятие будет вынуждено отправить большую часть работников в вынужденный простой, что, в свою очередь, приведет к существенному снижению выплат и, как следствие, ухудшению материального положения сотрудников. Плюс ко всему, бюджеты всех уровней недополучат обязательные налоговые отчисления и выплаты.

Однако суд во введении обеспечительных мер отказал, указав на то, что нарушения, выявленные в работе карьеров, создают реальную угрозу жизни и здоровью работников.

Рассмотрение иска планировалось начать 27 августа. Но 27 августа суд перенес заседание на 18 сентября. Сегодня рассмотрение иска началось. Однако суд объявил перерыв в заседании, назначив его продолжение на 27 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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