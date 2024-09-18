Компанию в Челябинске обязали выплатить 350 тысяч работнику, на ногу которому рухнула арматура

Суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу челябинца, пострадавшего на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска обратилось по окончании проверки соблюдения правил охраны труда ООО «ЖБИ74», где произошел несчастный случай.

Было установлено, что в декабре 2023 года на ногу арматурщика предприятия упала незакрепленная часть арматуры. В результате мужчина получил перелом обеих костей голени со смещением.

При этом, согласно акту о несчастном случае на производстве, грубой неосторожности в действиях работника установлено не было.

Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает право работника на возмещение вреда, полученного им при выполнении трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда. Но работодатель этого делать не стал. Тогда челябинец обратился в районную прокуратуру.

Прокурор направил в суд иск о компенсации горожанину причиненного ему морального вреда, оценив его в 350 тысяч рублей.

Решением суда исковые требования удовлетворены, за исполнением судебного акта установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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