Проезд в такси в Челябинской области подорожал на 20%

Стоимость услуг на Южном Урае выросла в августе на 12,5%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в августе текущего года годовая инфляция в регионе практически не изменилась и составила 7,46% после 7,50% в июле.

Это меньше показателя по Уральскому федеральному округу (7,98%) и стране в целом (9,05%).

«Замедление годового роста цен в регионе преимущественно обусловлено увеличением предложения ряда продуктов питания, укреплением рубля в последние месяцы и эффектом высокой базы прошлого года. При этом большему замедлению препятствовало ускорение роста цен на внутренние перелеты и удорожание отдельных зарубежных туров из-за повышенного спроса населения на эти услуги», – отмечают представители финансового регулятора.

Так, годовой рост цен на продовольственные товары в августе замедлился до 7,44% после 7,62% в июле.

«В августе прошлого года цены на свинину существенно выросли из-за увеличения издержек производителей на импортные кормовые добавки, ветеринарные препараты и обслуживание оборудования. В текущем году эти издержки росли медленнее из-за укрепления рубля в последние месяцы. Как следствие, годовой рост цен на свинину замедлился», – рассказали в ЦБ.

Кроме того, в результате увеличения объемов производства яиц и куриного мяса в регионе годовой темп удорожания этих продуктов снизился.

А вот сезон дешевых овощей на Южном Урале, судя по всему, подошел к концу. Например, помидоры в августе подорожали на 49%, а чеснок – на 44%. Зато подешевели лимоны (-9%) и гречневая крупа (-6%).

На рынке непродовольственных товаров годовой темп прироста цен в августе снизился до 3,33% после 3,75% в июле.

«На годовой динамике стоимости бензина отразился эффект высокой базы прошлого года, когда цены на него сильно росли вслед за мировыми ценами на нефть и нефтепродукты. В августе этого года рост цен был более сдержанным благодаря возобновлению запрета на экспорт бензина. В результате наиболее популярные марки бензина (АИ-92 и АИ-95) в годовом сопоставлении дорожали медленнее, чем в июле», – отмечают представители Центробанка.

Из-за расширения присутствия федеральных сетей в регионе усилилась конкуренция среди продавцов парфюмерии и косметики. Это, наряду с укреплением рубля в последние месяцы, привело к тому, что парфюмерно-косметические товары в августе в годовом выражении дорожали медленнее, чем месяцем ранее.

Напротив, в сфере услуги цены росли быстрее, чем в июле – на 12,50% в годовом выражении (месяцем ранее рост составил 11,83%).

В связи с ростом доходов в регионе увеличился спрос на внутренние перелеты и зарубежные туры, заметили в Центробанке. В результате в августе ускорился годовой рост цен на авиабилеты, а путевки в Турцию стали дороже, чем год назад (в июле были дешевле). Впрочем, если съездить в Турцию для южноуральцев стоило бы лишь на 4% дороже, то, к примеру, поездка в такси подорожала на 20%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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