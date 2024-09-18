ФАС возбудило дело в отношении Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк России» по признакам нарушений в рекламе кредитной карты.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в рекламе содержалось утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта».

«Согласно закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения», – пояснили в ФПАС.

Служба возбудила дело в отношении банка. Организации грозит штраф.

Москва, Игорь Юров

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