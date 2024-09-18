Виктория и Ко: медики рассказали, какие штаммы гриппа будут циркулировать в наступающем сезоне

Всплеск заболеваемости гриппом на Южном Урале ожидают в конце ноября – об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году прогнозируется циркуляция трех штаммов: вируса, подобного A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09; вируса, подобного A/Thailand/8/2022 (H3N2); вируса, подобного B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Их белки включены в состав вакцин, предлагаемых для профилактики заболевания

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, по данным лабораторных мониторинговых исследований, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями сейчас обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаев гриппа не выявлено.

При этом с начала в Челябинской области отмечается подъем заболеваемости внебольничной пневмоний.

Напомним, пневмония – это воспалительный процесс в легких инфекционного происхождения. Причиной его развития могут являться различные инфекционные агенты: например, бактерии, вирусы, в первую очередь, грипп и новой коронавирусная инфекция, а также микоплазма и хламидии.

Продолжающийся с 2023 года подъем заболеваемости респираторным микоплазмозом на территории Челябинской области является причиной рост пневмонии, в первую очередь, среди детского населения. Внебольничная пневмония микоплазменной этиологии в структуре всех лабораторно подтвержденных пневмоний в настоящее время составляет более 40%.

Челябинск, Софья Артемьева

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