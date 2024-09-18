Новые трамваи не выдерживают столкновения со старой инфраструктурой Челябинска

Муниципальный перевозчик не справляется с эксплуатацией новых трамваев в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы, появившиеся у трамваев, не отработавших в Челябинске и двух лет, связаны, прежде всего, с изношенной инфраструктурой и дефицитом персонала. Об этом говорят специалисты отрасли общественных перевозок.

Напомним, ранее челябинцы пожаловались на подозрительный скрип, который они слышали в новых трамвайных вагонах. В итоге несколько десятков трамваев отправили на ремонт. Чиновники областного министерства дорожного хозяйства и транспорта объяснили проблему дефектом подшипников, выявляемым в ходе работы вагона. В настоящее время на 39 трамваях проблемные детали уже заменили, еще несколько вагонов находятся в работе.

Жуткий скрежет новых южноуральских трамваев заметили и в Петербурге:

«Пассажиры обратили внимание и засняли на видео, как скрипят трамваи УКВЗ, поставленные совсем недавно в северную столицу. Низкопольная модель 71-628 издаёт неприятные звуки под полом в салоне. Видимо стирается деталь стыковки кузова и тележки, из-за чего последняя елозит по металлу, издавая душераздирающий треск, писк и скрежет одновременно, – пишет telegram-канал «Приоритет для ОТ в городах». – Брак ли это вагона или проблема некачественых трамвайных путей, пока непонятно».

Челябинские эксперты уверены: проблема в том, что новый транспорт вывели на старую инфраструктуру. Так, в апреле текущего года заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров заявлял, что с 2021 года в Челябинске привели в нормативное состояние 27,4 километра трамвайных путей. При этом общая их протяженность в мегаполисе – около 150 километров. В 2024 году планируется отремонтировать еще 10,1 километра путей. Но и после этого в ненормативном состоянии останется три четверти сети. Неудивительно, что поступившие всего два года назад трамваи уже начали скрипеть, отмечают челябинцы.

Интересно, что горожане предупреждали региональные власти о катастрофическом состоянии трамвайных путей еще когда те впервые анонсировали массовое обновление подвижного состава. «Выпускать новые вагоны на старые рельсы – все равно что бросать деньги на ветер», – убеждали чиновников. Но тогда предупреждениям не вняли, заверяя: раз модели повышенной проходимости, должны выдержать.

Впрочем, инфраструктура – лишь полбеды, отмечают отраслевики. Еще одна проблема – неудовлетворительное обслуживание новых вагонов. «Новые трамваи низкопольные. Это очень удобно для пассажиров, но чтобы они долго служили, требуется тщательно расчищать пути, зимой убирать наледь. Как проводилась уборка минувшей зимой, напоминать, думаю, излишне, – цитирует «Правда УрФО» свой источник в сфере горэлектротранспорта. – Кроме того, начиненные электроникой вагоны необходимо качественно обслуживать, а специалистов для этого не хватает».

Действительно, если верить информации, размещенной в разделе «Вакансии» на сайте принадлежащего городским властям ООО «ЧелябГЭТ», ответственного за работу трамваев в городе, трамвайному депо №1 не хватает специалистов по более чем 40 направлениям: водителей трамваев, кондукторов, мойщиков транспорта, слесарей по ремонту подвижного состава и электрооборудования, техников, сварщиков, специалистов по содержанию путей и так далее. Похожая ситуация и в депо №2.

«Депо в запустении, персонала не хватает, что неудивительно, учитывая уровень зарплат, который предлагается, – рассказывает сотрудник предприятия. – Итог – разбили новые трамваи на старых путях, систему обслуживания развалили. Теперь пытаются переложить ответственность на производителя».

Неплохо бы региональным властям проанализировать работу «ЧелябГЭТ», фактически дискредитирующую транспортную реформу в областном центре, отмечают отраслевики. И сделать исчерпывающие выводы – как принято говорить, вплоть до кадровых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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