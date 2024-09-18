В Челябинской области ушел в отставку «главный» по труду и занятости

В Челябинской области уволили руководителя главного управления по труду и занятости региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление сегодня, 18 сентября, подписал глава региона Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Смирнова Владислава Валентиновича от замещаемой должности начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области», – говорится в постановлении.

Служебный контракт будет расторгнут с 19 сентября по инициативе самого чиновника.

Напомним, в конце августа текущего года арбитражный суд Челябинской области возобновил рассмотрение дела о миллионах рублей, экстренно потраченных главным управлением по труду и занятости региона на «продвижение» Челябинской области среди мигрантов.

Соответствующий конкурс прошел в конце 2021 года. Провести его чиновники решили, видимо, сочтя слишком затратной подготовку специалистов в России. Как обронил тогда же возглавлявший главное управление по труду и занятости Владислав Смирнов, из опыта общения на конференциях и форумах он сделал вывод, что на подготовку одного специалиста в России тратится порядка миллиона рублей (от рождения ребенка до его выпуска в качестве обладателя какой-либо профессии). Здесь же планировалось привлечь всего за год 3,5-4 тысячи граждан республик Средней Азии.

Контракт на 14,3 миллиона рублей получил издательский дом «Гранада Пресс». Согласно его условиям, за 12 дней медиахолдинг должен был подготовить 28 интервью с экспертами, 7 видеосюжетов, 28 информационно-аналитических статей, 10 инфографик, 210 новостей, 7 подкастов, провести не менее 12 онлайн-опросов, опубликовать не менее 40 постов в социальных сетях. Все это должно было быть ориентировано на русскоязычных жителей Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана.

В октябре 2022 года Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В ходе расследования антимонопольщики установили, что заказчик и будущий победитель на протяжении нескольких месяцев взаимодействовали между собой еще до начала конкурса.

Так, организации совместно разрабатывали механизм возможной реализации информационной кампании за рубежом, проводили работу по описанию объекта закупки, консультировались друг с другом по телефону и электронной почте. До сотрудников ООО Издательский дом «Гранада Пресс» доводилась информация об объеме лимитов бюджетных обязательств, выделенных для оплаты услуг, являющихся предметом по конкурсу.

«По предварительной информации, разработанная конкурсная документация была «заточена» под ООО ИД «Гранада пресс». Так, срок оказания услуг составлял 12 дней с даты заключения контракта. Такое условие могло исполнить только ООО ИД «Гранада Пресс», поскольку ему заранее было известно о потребности заказчика, о планировании и финансировании конкурса. Указанное позволило ему начать подготовку к торгам до их официального объявления», – заявили в октябре 2022 года в Челябинском УФАС.

Также были выявлены и другие доказательства, свидетельствующие о составлении конкурсной документации под конкретного участника и ограничении круга хозяйствующих субъектов, которые имели возможность принять участие в конкурсе.

Кроме того, немотивированно, по мнению УФАС, устанавливалось минимальное количество журналистов – 10 человек, которые должны быть одновременно дизайнерами, фотографами или входить в видеогруппу. При этом их профессионализм оценивался только на основании трудовых книжек без подтверждения образования (например, копии диплома), не оценивалось качество портфолио, а только его наличие. Зато сведения о трудовых ресурсах, которые гарантировано будут задействованы при исполнении контракта, количестве сайтов, на которых будет размещаться информации, не нашли отражения в заключенном контракте, и заказчик их привлечение на стадии исполнения контракта не проверял.

Наконец, закупка была объявлена в октябре 2021 года. При этом соответствующие средства на ее реализацию были выделены только в декабре того же года. Таким образом, конкурс был объявлен и проведен при отсутствии соответствующих лимитов, что является нарушением требований законодательства о контрактной системе.

В результате УФАС признало факт сговора в действиях структуры правительства Челябинской области и издательского дома.

В октябре 2023 года главное управление по труду и занятости и «Гранада Пресс» оспорили это решение в региональном арбитражном суде. Предварительное рассмотрение иска продолжалось до 8 июля, после чего суд отложил дальнейшие заседания, обязав участников процесса предоставить дополнительные доказательства «в обоснование своих требований и возражений».

В конце августа рассмотрение дела возобновилось.

Владислав Смирнов родился в 1968 году в Златоусте. Окончил Челябинский государственный университет по специальности «История». С 1992 по 1998 год был председателем профкома студентов ЧелГУ. До октября 2004 года работал председателем комитета по делам молодежи администрации Челябинской области, одновременно возглавляя региональную общественную организацию Всероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». В 2007-2009 годах был заместителем генерального директора по связям с общественностью Челябинской угольной компании.

В июле 2010 года назначен начальником Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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